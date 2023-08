Potrącił pieszą na targowisku miejskim. "Miał ponad dwa promile"

czytaj dalej

Prokuratura w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 68-latka, który wyrzucił szczeniaka z drugiego piętra bloku. Za znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia, a osiem za nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań.