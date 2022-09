Ciężarówka ze świniami wpadła do rowu. Utrudnienia

Ciężarówka przewożąca 170 świń wpadła do rowu na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Kuchary-Jeżewo. Później w tym samym miejscu samochód osobowy wjechał w zaparkowane auto strażaków ochotników. Kierowca ciężarówki trafił do szpitala. Świniami zajmują się służby weterynaryjne. Ruch odbywa się wahadłowo.

Do pierwszego zdarzenia doszło ok. godz. 8.30 na drodze krajowej numer 60 w miejscowości Kuchary-Jeżewo. - Kierowca pojazdu ciężarowego scania z naczepą, przewożącą około 170 sztuk trzody chlewnej, nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wypadł z jezdni i wjechał do przydrożnego rowu wywracając pojazd - przekazała podkomisarz Marta Lewandowska z płockiej policji. - 26-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują służby weterynaryjne celem zabezpieczenia zwierząt - dodała.