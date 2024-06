Jaśkiewicz zaapelowała też do "wszystkich uczestników ruchu drogowego o respektowanie obowiązujących przepisów, rozwagę oraz ostrożność". - Bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa. Apel kierowany jest także do rodziców, by pamiętali o bezpieczeństwie swoich pociech, których aktywność na świeżym powietrzu, zwłaszcza teraz w okresie wakacji jest zdecydowanie większa - podsumowała.