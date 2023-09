Jechał slalomem, od krawężnika do krawężnika. Zatrzymali go na stacji paliw

Czterej policjanci, jadąc na służbę, zauważyli kierowcę, który miał problem z zachowaniem prawidłowego toru jazdy. Jechał slalomem, od krawężnika do krawężnika. Zatrzymali go na pobliskiej stacji paliw.

Sierż. szt. Grzegorz Mojs, sierż. szt. Przemysław Chojecki, st. sierż. Piotr Kaliniuk oraz st. sierż. Patryk Rogalski, funkcjonariusze wydziału prewencji komendy rejonowej Warszawa V, jadąc rano na służbę, zauważyli kierowcę seata, który jechał slalomem, od krawężnika do krawężnika. Udało im się go zatrzymać na pobliskiej stacji benzynowej. Powiadomili też oficera dyżurnego o zaistniałej sytuacji.

"Każdy nietrzeźwy kierowca na drodze to potencjalny sprawca nieszczęścia"

- Na miejsce przyjechał patrol policji. Badanie nieodpowiedzialnego kierowcy wykazało, że miał prawie promil alkoholu w organizmie. 22-letni obywatel Turcji został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie - przekazuje w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska, oficer prasowa komendanta rejonowego policji Warszawa V. - Jazda pod wpływem alkoholu to brak odpowiedzialności, a każdy nietrzeźwy kierowca na drodze to potencjalny sprawca nieszczęścia. Apelujemy, aby nikt nie pozostawał obojętny, gdy widzi nietrzeźwego kierującego. Zgłoszenia można kierować pod nr 112 - dodaje.

Nie był jedyny

W ostatnich dniach bielańscy i stołeczni policjanci zatrzymali do kontroli drogowych więcej osób, które nie powinny wsiadać za kierownicę. Byli wśród nich nietrzeźwi kierowcy, którzy spowodowali kolizje drogowe. Mężczyźni mieli we krwi od 0,7 do 2,4 promila alkoholu. Wszyscy odpowiedzą za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.