Pierwszy śnieg w Warszawie

Sobota w Warszawie przyniesie też umiarkowane i małe zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie -3 st. C. Wiatr będzie zmienny i słaby. Ciśnienie w południe osiągnie do 1000 hPa.

Pługi i posypywarki w gotowości

Ulice w Warszawie oczyszczane są na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta i urzędów dzielnic. ZOM zimą odpowiada za te, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1600 km dróg, do odśnieżania których gotowych jest ponad 300 pługów. "ZOM wyśle maksymalną liczbę pojazdów w przypadku długotrwałych i intensywnych opadów śniegu. Przy mniej ekstremalnych warunkach do akcji wyjeżdżać będzie 170 posypywarek. Jeśli posypywaniem trzeba będzie objąć same mosty, wiadukty i strome ulice, czyli miejsca w których najszybciej pojawia się śliskość – wyjadą 42 posypywarki. Działania zawsze są dostosowane do warunków pogodowych i drogowych" - informuje w komunikacie ratusz.