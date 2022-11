"Pierwsze szyny" na budowie trasy tramwajowej do Wilanowa

Utrudnienia i reorganizacja ruchu

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa to nie tylko tory, które połączą dwie dzielnice, ale również reorganizacja układu drogowego w kilku punktach. W niektórych zmian będzie całkiem sporo. Tramwaje Warszawskie pokazały kilkanaście map, które szczegółowo pokazują, jak będzie wyglądać okolica realizowanej inwestycji. Na planach widać, w których miejscach znajdą się przystanki, jak zmieni się organizacja ruchu, a także, gdzie zostaną posadzone nowe drzewa i krzewy.

Szybciej w godzinach szczytu

Nowa trasa do Wilanowa będzie mieć około 9 kilometrów długości. Przejazd tramwajem z tej dzielnicy do stacji metra Centrum wyniesie około 25 minut. Ratusz zaznacza, że to o wiele krócej niż pokonanie tej samej trasy samochodem – kierowcy w godzinach szczytu obecnie muszą przeznaczać na to nawet 45 minut.