Jechali do wycieku gazu w Konstancinie, rozbili się na skrzyżowaniu w Piasecznie

Jechali do wycieku gazu

Załoga pogotowia gazowego, która uczestniczyła w zderzeniu, jechała na interwencję do Konstancina-Jeziorny. Doszło tam do wycieku gazu. Ten okazał się niewielki. - Podczas prac ziemnych przy ulicy Krzywej doszło do uszkodzenia przyłącza gazowego do budynku przeznaczonego do rozbiórki. Jesteśmy na miejscu i zabezpieczamy teren. Czekamy na dojazd drugiej załogi pogotowia gazowego z Warszawy. Wyciek jest niewielki, zostanie zatamowany przez strażaków - podał Kamil Trochim.