Wieczorne driftowanie zakończone mandatami i zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Policja: zero tolerancji

czytaj dalej

Kierowca zatrzymany przez policję na Wisłostradzie w aucie z wypożyczalni usłyszał zarzut oszustwa. Zdaniem funkcjonariuszy, 22-latek nielegalnie kupił dane do konta innego użytkownika aplikacji, by zyskać dostęp do floty firmy carsharingowej. W ostatnich miesiącach policjanci mieli do czynienia z kilkoma podobnymi incydentami.