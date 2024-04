Użyli drona, posypały się kary dla pieszych

- Przez dwa dni policjanci piaseczyńskiej drogówki przyglądali się zachowaniom pieszych na drodze, a to co zaobserwowali pozostawiało wiele do życzenia. Piesi, którzy decydowali się pokonać aleję Armii Krajowej na skróty musieli się liczyć z mandatami karnymi, ponieważ swoim zachowaniem stwarzali ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla samych siebie, ale też kierujących, przed maską których nagle się pojawiali. W działaniach wykorzystany został dron, przy użyciu którego policjanci mieli możliwość obserwacji niepożądanych zachowań – informuje w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska, oficer prasowa policji w Piasecznie

- Przypominamy, że obserwacja drogi i tego co się na niej dzieje jest niezmiernie ważna. Bardzo często nie zdajemy sobie niestety sprawy z tego, że to my - użytkownicy dróg, mamy ogromny wpływ na to co się na niej dzieje – dodaje st. asp. Magdalena Gąsowska.