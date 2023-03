Uderzył w zaparkowane auta, jedno z nich uszkodziło skrzynkę gazową

czytaj dalej

Podróżnych czekają bardzo poważne utrudnienia - informują Koleje Mazowieckie. To efekt decyzji PKP PLK, które od 11 do 21 kwietnia w związku z pracami modernizacyjnymi, zamkną jeden z torów. Przez to większość pociągów KM będzie musiała jeździć na skróconej trasie.