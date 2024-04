Do wypadku doszło we wtorek po południu. - Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 17.12. Na ulicy Chyliczkowskiej doszło do zderzenia skutera i samochodu osobowego. Ze zgłoszenia wynikało, że dwie osoby będą potrzebować pomocy medycznej. Ostatecznie do szpitala pojedzie jedna. To kierujący jednośladem - przekazał nam przed godziną 18 młodszy brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.