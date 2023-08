Omal nie stracił prawa jazdy, bo zapomniał o imieninach dziewczyny

czytaj dalej

Ewakuacja ludności, pompowanie wody, dostarczanie żywności do odciętych miejsc. Od 5 do 8 września strażacy z siedmiu krajów wezmą udział w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych pod kryptonimem "New Wave 2023". Będą odtwarzać scenariusz powodzi wzdłuż Narwi i Wisły. Mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą w tym czasie zauważyć wzmożony ruch wozów strażackich.