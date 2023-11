22-latek jechał w terenie zabudowanym 109 kilometrów na godzinę

- W związku z tym, mandat karny z 1500 złotych musiał wzrosnąć do aż 3000. Mężczyzna nie był pocieszony spotkaniem z mundurowymi, bo - jak stwierdził - miał jechać do Zakopanego. Stracił jednak uprawnienia na najbliższe trzy miesiące, a do Zakopanego oczywiście jechać może, zmuszony będzie jednak zająć w czasie podróży miejsce pasażera - opisała rzeczniczka.