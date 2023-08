Bagażnik otwarty, w środku "uśmiechnięty mężczyzna". Podróż nagrali policjanci

Mandatem oraz punktami karnymi policjanci ukarali kobietę, która prowadziła auto z otwartym bagażnikiem. Siedział w nim jej mąż. Miał nagrywać auto koleżanki, ale to jego nagrali policjanci.

- Przerwana i zakończona została również "produkcja filmu", ponieważ przewóz pasażera w bagażniku nijak ma się do obowiązujących przepisów - podaje Gąsowska. - Takie nierozsądne i może z pozoru niegroźnie wyglądające zdarzenia, kończą się niejednokrotnie bardzo poważnie. Będąc uczestnikami ruchu drogowego pamiętajmy o tym, że każda nasza decyzja ma ogromne znaczenie i wpływa na bezpieczeństwo nie tylko nas samych ale również innych osób. To od naszego rozsądku i poważnego traktowania przepisów zależy to jak będzie klarowało się bezpieczeństwo na naszych drogach - podsumowuje policjantka.