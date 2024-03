Na liczniku miał prawie 200 kilometrów na godzinę. Spieszył się na spotkanie

- Mężczyzna siedzący za kierownicą toyoty rozwinął prędkość sięgająca blisko 200 kilometrów na godzinę. Mundurowi nie omieszkali zatrzymać go do kontroli drogowej, by ustalić, co skłoniło go do takiego naruszenia przepisów ruchu drogowego. 30-latek tłumaczył, że jedzie, bo spieszy się na spotkanie - przekazała rzeczniczka policji w Piasecznie starsza aspirant Magdalena Gąsowska.