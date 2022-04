Tak zmieniła się "obwodnica" Gocławia. Koniec prac na ulicy Abrahama

Jak przypominają drogowcy, "obwodnicę" Gocławia tworzą ulice Meissnera – Abrahama – Umińskiego – Jugosłowiańska. Trzy pierwsze są dwujezdniowe, a liczne przejścia dla pieszych, które są na nich ulokowane, nie były bezpieczne. "Taki układ umożliwiał omijanie kierowcy, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego, co jest śmiertelnie niebezpiecznym złamaniem przepisów ruchu drogowego. Jak wykazał audyt, na 24 przejścia (12 podwójnych, czyli przez dwie jezdnie) aż 21 otrzymało notę 0 lub 1 w sześciopunktowej skali. To prawie połowa 'zer' i 'jedynek' na całej Pradze-Południe" - wskazał w komunikacie na ten temat Zarząd Dróg Miejskich.