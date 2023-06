Motocyklista wbił się w samochód osobowy. Zginął

czytaj dalej

Komenda Stołeczna Policji poinformowała o zatrzymaniu dwóch podejrzewanych o zabójstwo 29-latka na Nowym Świecie. Pierwszy to 23-letni Sebastian W. Drugi - 24-letni Dawid M. - został zatrzymany za granicą. Czeka go ekstradycja. Do morderstwa doszło rok temu.