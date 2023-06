Strażacy wyjeżdżali do pożaru, bramę zablokował kierowca, który chciał... zawrócić

Strażacy z Ożarowa Mazowieckiego zostali wezwani w sobotę do pożaru. Gdy wyjeżdżali na sygnale ze swojej jednostki, ich bramę zablokował kierowca vana, który chciał... zawrócić. Strażacy zauważają, że podobnych zdarzeń jest więcej i apelują do kierowców o rozsądek.

Pożar, do którego wyjeżdżali strażacy | OSP Ożarów Mazowiecki

Zablokował wyjazd strażakom, bo chciał zawrócić

- Do akcji wyjeżdżali ciężkim samochodem gaśniczym. Gdy sygnały już były włączone, a brama otwarta, kierowca ruszył. Wtedy drogę zajechał mu kierujący czarnym vanem, który wykonywał manewr zawracania. Tym samym zablokował wyjazd strażakom. Oczywiście wszystko działo się w przeciągu jednej chwili i nie spowodowało dramatycznych utrudnień i opóźnienia w dojeździe do pożaru - opisał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

W rozmowie z reporterem strażacy zwracają jednak uwagę na brak wyobraźni kierowcy forda. - Widząc wóz straży pożarnej, migające światła i otwartą bramę, mimo wszystko myśli wyłącznie o sobie i o tym, żeby zawrócić. Nie patrząc na to, że w tym czasie strażacy jadą do zdarzenia, a on blokuje im drogę - opisuje Węgrzynowicz. I zaznacza: - Można tu mówić o wyjątkowej bezmyślności.