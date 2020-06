Pościg za nietrzeźwym motocyklistą. Policja: wjechał do rowu, miał przy sobie marihuanę

Policjanci z Otwocka ruszyli w pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna wylądował w rowie. Okazało się, że jest nietrzeźwy i ma przy sobie narkotyki.

Jak przekazała otwocka policja, do pościgu doszło na drodze krajowej nr 17. Funkcjonariusze tamtejszej drogówki zwrócili uwagę na crossowy motocykl, którego kierowca wyprzedza w niedozwolonym miejscu. Gdy zobaczył policjantów, miał przyspieszyć. W dodatku jednoślad nie miał tablicy rejestracyjnej.

Marihuana w pudełku po papierosach

Policja podała, że funkcjonariusze rozpoczęli pościg, bo motocyklista nie zareagował na ich sygnały i nie zatrzymał się do kontroli. Gdy już go dogonili, ten stracił panowanie nad kierownicą i wpadł do przydrożnego rowu.