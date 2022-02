Policjant miał wolne. Własnym autem ścigał pijanego sprawcę kolizji

Jak przekazała Paulina Harabin, do zdarzenia doszło w ostatni czwartek, około godziny 19, na drodze krajowej numer 50 w miejscowości Całowanie. - Dbający na co dzień o bezpieczeństwo obywateli w ruchu drogowym policjant z Otwocka, młodszy aspirant Łukasz Masny, który przebywał na dniu wolnym, właśnie dowiedział się, że przed chwilą pijany kierowca spowodował kolizję i pieszo uciekł z miejsca zdarzenia. Nie zastanawiając się ani minuty wsiadł do swojego samochodu i postanowił pomóc kolegom zatrzymać sprawcę. Namierzył go na pobliskim terenie leśnym - podała policjantka.