Ostatnie prace na środkowym odcinku S7 z Warszawy do Grójca

Pierwszy z nich na odcinku Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca, o długości 7,9 kilometra został oddany do ruchu w grudniu 2020 roku. Z kolei na odcinku od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola, o długości 6,6 kilometra został udostępniony kierowcom 30 sierpnia 2022 roku.

Ostatnie prace

Tarnowska przekazała, że po otwarciu środkowego odcinka S7, w pierwszym etapie udostępnione do ruchu będą obie jezdnie w pełnym przekroju dwóch pasów, ale z ograniczeniem prędkości do 80 km/h, pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ.

"Znacząco zmieni układ komunikacyjny na południe od Warszawy"

- W drugim etapie udostępniania odcinka Lesznowola-Tarczyn Północ oddane zostaną pozostałe do ukończenia elementy drogi poza jej ciągiem głównym, takie jak drogi serwisowe, lokalne, a także węzły Antoninów oraz Tarczyn Północ. Zgodnie z umową wykonawca ma zrealizować te prace do pierwszego kwartału 2024 r. i wtedy też będzie to pełnoprawna droga ekspresowa. Wtedy też przystąpi do remontu 17 kilometrów dotychczasowego przebiegu DK7, od Sękocina Starego do Rembertowa. Zakończenie tych prac, a tym samym całego kontraktu zgodnie z podpisaną umową przewidziano na koniec trzeciego kwartału 2024 roku - podała.