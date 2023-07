Uderzył w drzewo, pasażerka ranna. Policja: był tak pijany, że w alkomacie zabrakło skali

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie podkomisarz Małgorzata Pychner przekazała, że do zdarzenia doszło w niedzielę w Oronnem. Pojazdem podróżowały trzy osoby. W pewnym momencie 45-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem, uderzył w drzewo i dachował. - W wyniku zdarzenia 45-letnia pasażerka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala - poinformowała we wtorek miejscowa policja.