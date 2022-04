Wyciek paliwa na węźle Opacz. Zjazd z S8 na POW był zamknięty przez kilka godzin

czytaj dalej

Wkrótce rozpoczną się wędrówki nurogęsi z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego. Oznacza to, że ruch na Wisłostradzie może być wstrzymywany, by matki z pisklakami mogły bezpiecznie dotrzeć do rzeki. Urzędnicy apelują do kierowców o ostrożność.