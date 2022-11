Uderzył w betonowy słup, auto przewróciło się na bok. Kierował nietrzeźwy i bez uprawnień

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem w miejscowości Opacz-Kolonia. 23-letni kierowca uderzył autem osobowym w słup telekomunikacyjny i z obrażeniami trafił do szpitala. Policja przekazała, że był nietrzeźwy.

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, do zdarzenia doszło około godziny 20.30 na ulicy Środkowej. Zdarzenie potwierdziła policja. - Kierujący uderzył w słup telekomunikacyjny, a jego pojazd przewrócił się na lewy bok. 23-latek z urazami został przewieziony do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdem - przekazała nam w poniedziałek rano Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.