Wymieniają nawierzchnię na obwodnicy Marek. Wybudowali ją zaledwie dwa lata temu

"Kierowcy jadący do stolicy za węzłem Zielonka przejadą przewiązką w pasie rozdziału na jezdnię prowadzącą ruch w przeciwnym kierunku, by przed węzłem Marki, poprzez przewiązkę, wrócić na właściwą jezdnię" - opisuje zmiany GDDKiA. W obu kierunkach do dyspozycji są po dwa pasy ruchu. W miejscu zwężenia obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 kilometrów na godzinę.