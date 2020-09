Węzeł Marki gotowy. "Kierowcy mogą jechać we wszystkich kierunkach"

Małgorzata Tarnowska zapewniła jednak, że roboty na węźle Marki odbywają się zgodnie z harmonogramem. - Dziś wieczorem czeka nas końcówka prac, a od wtorku kierowcy będą mieli do dyspozycji pasy do jazdy w lewo i na wprost, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka.

I jak zapowiadali, tak zrobili - we wtorek rano na węzeł Marki pojechał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który potwierdził, że prace zostały skończone. - Kierowcy mogą jechać już we wszystkich kierunkach: w lewo, w prawo i na wprost - poinformował Szmelter.

Prace na finiszu

Obwodnica Marek została otwarta pod koniec grudnia 2017 roku. Kierowcy mają do dyspozycji około 15 kilometrów dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej - od węzła Marki do włączenia w przebieg S8, za węzłem Radzymin. Zdaniem GDDKiA, konsorcjum z Sallini Polska w roli lidera nie wywiązało się z zapisów kontraktu. Obecne prace na obwodnicy wynikają właśnie z tego, że drogowcy rozwiązali umowę z - ich zdaniem - "nierzetelnym" wykonawcą drogi.

Obwodnicę dokańcza firma Strabag. Wartość umowy zawartej w listopadzie ubiegłego roku to około 166 milionów złotych. Prace mają trwać do wiosny 2021 roku. Węzeł Wołomin znajduje się na odcinku obwodnicy, który budowała włoska firma Astaldi (fragment za węzłem Kobyłka do węzła Radzymin). Będzie nieczynny, dopóki nie zostanie do niego doprowadzony nowy odcinek drogi wojewódzkiej numer 635. Za jego budowę odpowiada urząd marszałkowski.