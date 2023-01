Auto z dużą siłą uderzyło w słup. Zginął mężczyzna. Prokuratorskie zarzuty i areszt dla 29-latka

W niedzielę nad ranem pod Piasecznem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. W rozbitym na słupie aucie zginął mężczyzna. Policjanci zatrzymali dwóch innych mężczyzn, którzy jechali tym samochodem. Obaj byli pijani. Jeden z nich usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Obórki i Ciszyca, w gminie Konstancin-Jeziorna. Straż pożarna otrzymała zawiadomienie o godzinie 5.30. Dotyczyło samochodu osobowego marki Subaru, który uderzył w słup. Jak przekazał nam Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie, w momencie przyjazdu strażaków trwała już reanimacja poszkodowanego.

- Ta osoba została wyciągnięta z samochodu (prawdopodobnie przez świadków - red.) przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy przeprowadzali reanimację, niestety musieli stwierdzić zgon tej osoby. Był to mężczyzna w wieku około 35 lat - poinformował Darmofalski. - Podczas naszych działań w pojeździe i obok niego nie zlokalizowano nikogo innego. Nie mamy informacji, czy ktoś jeszcze podróżował tym pojazdem - dodał strażak.

Zatrzymano dwóch pijanych mężczyzn

Policjanci wyjaśniający sprawę, pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. "Przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia, jak również tego, który z mężczyzn kierował pojazdem" - poinformowano.

29-latek usłyszał zarzuty

Śledztwo w sprawie przejęła prokuratura. 29-latkowi postawiono zarzuty. - W sprawie zostały przedstawione zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jak również zbiegnięcia z miejsca zdarzenia. To jest o czyn z art. 177 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z art. 178 kodeksu karnego. Z podejrzanym zostały przeprowadzone czynności procesowe, nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wobec podejrzanego prokurator skierował wniosek o zatasowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego w Piasecznie. Sąd ten wniosek uwzględnił - usłyszeliśmy od prokurator Aleksandry Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak dodała, podejrzany 29-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.