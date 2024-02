Są pierwsze zgłoszenia po śmiertelnym potrąceniu dwulatka. Nowy apel policji

Drugą dobę trwają poszukiwania kierowcy, który potrącił dwuletniego chłopca w miejscowości Obiecanowo pod Makowem Mazowieckim. Funkcjonariusze analizują dotychczasowe zgłoszenia świadków i - jak zapewniają - pracują całą dobę. Policja wciąż apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje i nagrania pomocne w rozpoznaniu pojazdu.

- Od momentu, kiedy doszło do tego zdarzenia, nasi policjanci z Wydziału Kryminalnego pracują non stop, 24 godziny na dobę. Przekazywane są do nas informacje. Każda jest skrupulatnie sprawdzana, ale niestety na chwilę obecną nie udało się ustalić pojazdu, który potrącił dwulatka - powiedziała w niedzielę rano w rozmowie z tvnwarszawa.pl podkomisarz Monika Winnik, rzeczniczka policji w Makowie Mazowieckim.