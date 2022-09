Wysoki mandat, 15 punktów. Chcieli też zatrzymać prawo jazdy, ale wcześniej zrobił to sąd

Funkcjonariusze nowodworskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierowcę bmw. 30-latek przekroczył prędkość o 73 km/h. Prawa jazdy nie stracił, bo miał już sądowy zakaz prowadzenia.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 12.00. Mundurowi z wydziału ruchu drogowego nowodworskiej komendy zatrzymali kierowcę do kontroli. "Powodem było przekroczenie przez kierującego bmw dozwolonej na obszarze zabudowanym prędkości aż o 73 km/h. Pirat drogowy pędził przez Stare Grochale aż 123 km/h" - podała Joanna Wielocha, oficer prasowa policji w Nowym Dworze Mazowieckim.