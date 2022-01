W trakcie wyprzedzania auto dachowało. Nie żyje młoda kobieta; nie wiadomo, kto kierował

Śmiertelny wypadek w miejscowości Strubiny w powiecie nowodworskim. Jak informuje policja, nie żyje 21-letnia pasażerka bmw, a dwóch mężczyzn trafiło do szpitala w stanie ciężkim. Funkcjonariusze mają problem z ustaleniem, który z nich kierował.

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 22 w Strubinach. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem bmw, jadąc od miejscowości Swobodnia w kierunku Kroczewa, na drodze gruntowej w Strubinach, w trakcie wyprzedzania zjechał na lewe szutrowe pobocze. W wyniku niedostosowania prędkości do warunków ruchu stracił panowanie nad pojazdem i kilkukrotnie dachował. Auto zatrzymało się na dachu - opisuje przebieg wypadku Małgorzata Witkowska z nowodworskiej komendy.