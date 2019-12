"Tańczył na obu pasach trasy S7". Dostał tysiąc złotych mandatu

Mandat i punkty karne

"Zachowywał się dziwnie"

Jak relacjonował autor nagrania, kierowca skody wyprzedził go i w pewnym momencie zaczął hamować. - Zaczęło go nosić. W pierwszym momencie myślałem, że wpadł w poślizg. Ale bardzo ładnie się z tego wykaraskał, po czym zrobił to powtórnie. I tak parę razy - powiedział reporterowi TVN24. Jak wyjaśnił, kierowca zachowywał się tak, pokonując kilka kilometrów trasy, aż do zjazdu na Nowy Dwór Mazowiecki.