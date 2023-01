Rozpędzone auto spadło z rampy wprost pod jadący pociąg. Kierowca zdążył uciec

Do zdarzenia doszło w ubiegły weekend w Nowych Pieścirogach, na terenie gminy Nasielsk. Do dyżurnego nowodworskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu pociągu relacji Warszawa Gdańska - Nasielsk z osobowym bmw. Na miejsce natychmiast przyjechali policjanci. Okazało się, że skład Kolei Mazowieckich uderzył w tył stojącego na torowisku auta.

Kierowca uciekł

Prawie dwa promile

Funkcjonariusze szybko ustalili, kto kierował pojazdem i pojechali do mieszkania 22-latka. - Mężczyzna przyznał się, że to on siedział za kierownicą bmw. Mundurowym tłumaczył, że wracał ze sklepu, bo skończył mu się alkohol. Przyznał też, że na liczniku miał około 130 kilometrów na godzinę. Po całym zdarzeniu przestraszył się i uciekł do domu - przekazała Wielocha.