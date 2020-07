13-latek wjechał w ogrodzenie. "Motocykl pożyczył mu młodszy kolega"

13-latek wjechał w ogrodzenie posesji motocyklem crossowym pożyczonym od młodszego kolegi. Nastolatek trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w Nowej Wsi pod Mławą.

Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie Anna Pawłowska poinformowała w środę, że do wypadku doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Nowa Wieś. - 13-letni chłopiec uderzył motocyklem crossowym w ogrodzenie posesji. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Ciechanowie. Motocykl udostępnił mu o kilka miesięcy młodszy kolega - przekazała. Jak dodała, postępowanie w tej sprawie prowadzi policja w Szydłowie.