Rolkarze pojadą na Pragę. Wieczorne utrudnienia

Tym razem miłośnicy rolek i wrotek do pokonania będą mieli 20 kilometrów. Jak określili organizatorzy, trasa przejazdu została zaplanowana na 2. poziomie trudności. To oznacza, że uczestnicy wydarzenia muszą nie tylko umieć sprawnie poruszać się i hamować, ale powinni się także spodziewać przeszkód takich jak torowiska czy większe wzniesienia.

Kolejny z tegorocznych przejazdów wyruszy pod hasłem "Wampirolki" i będzie towarzyszył ogólnopolskiej akcji "Wampiriada" zachęcającej do honorowego oddawania krwi.

Trasa przejazdu i utrudnienia

Miłośnicy nocnych przejazdów na rolkach i wrotkach tradycyjnie spotkają się o godz. 19.30 na Krakowskim Przedmieściu. Sprzed pomnika Mikołaja Kopernika o godz. 20.30 wyruszą na trasę: Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – rondo de Gaulle'a – Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – aleja Poniatowskiego – rondo Waszyngtona – aleja Waszyngtona – rondo Wiatraczna – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – Zamoyskiego – Sokola – Zamoście – Wybrzeże Szczecińskie – Wybrzeże Helskie – Starzyńskiego – rondo Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – rondo Zgrupowania AK "Radosław" – aleja Jana Pawła II – Grzybowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście. Wydarzenie zakończy się około godziny 23.30. Wydarzenie będzie zabezpieczać policja. Na trasie przejazdu mogą wystąpić czasowe wstrzymania ruchu. Mogą one wpłynąć także na kursowanie komunikacji miejskiej.