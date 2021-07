Nietypowa kolizja pod Nadarzynem. Przesiedli się z jednego auta do drugiego i odjechali. Został tylko kierowca

W Walendowie pod Nadarzynem doszło do nietypowej kolizji: audi zderzyło się z volvo. Z relacji naszego reportera i policji wynika, że osoby z tego drugiego auta, po zderzeniu wsiadły do audi i... odjechały. Na miejscu został kierowca audi.

Do zdarzenia doszło w Walendowie (gmina Nadarzyn) na ulicy Brzozowej. - Audi zderzyło się z volvo. To drugie auto wylądowało na boku, po czym osoby z volvo wysiadły z auta, poszły do audi i odjechały. Na miejscu został tylko kierowca audi - mówi reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter.