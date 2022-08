Miał być poszkodowanym, został oskarżonym. W czołowym zderzeniu zginął 34-latek

Jest akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku w Nieporęcie. Ustalenia śledczych wskazują na scenariusz, który na początkowym etapie nie był w ogóle brany pod uwagę. Zdaniem prokuratury, do czołowego zderzenia skody i bmw doprowadził trzeci kierowca. Jego auto odnaleziono porzucone tuż obok miejsca tragedii, a on sam zgłosił się na policję dopiero następnego dnia.

Do wypadku doszło 14 lutego wieczorem na ulicy Zegrzyńskiej w Nieporęcie (droga wojewódzka 631) na wysokości Dzikiej Plaży. W czołowym zderzeniu skody z bmw zginął 34-letni kierowca. Obok odnaleziono też trzeci pojazd - porzucone bmw, które wjechało w betonową latarnię. Według policji i prokuratury to kierowca tego samochodu jest sprawcą tragedii.

Pierwszy ze wskazanych przez nią przepisów mówi o spowodowaniu wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Drugi dotyczy zaś zaostrzenia kary w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia do wymiaru od dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolności.