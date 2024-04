Czołowe zderzenie. Wśród rannych dzieci

czytaj dalej

W Ciechanowie podczas awantury 26-latek zranił nożem swego o dwa lata starszego kolegę. Policja zatrzymała go, gdy przyszedł do szpitala, aby sprawdzić, jak czuje się pokrzywdzony. Obrażenia 28-latka okazały się niegroźne, ale sprawcy napaści i tak grozi do 5 lat więzienia.