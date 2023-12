Niebezpieczne manewry kierowców autobusów. Nietypowa reakcja policji

Nietypowe działanie warszawskiej policji. Funkcjonariusze skierowali pismo do Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie niebezpiecznej jazdy kierowców miejskich autobusów. ZTM pismo rozesłał dalej, do przewoźników i poprosił ich "o przypomnienie pracownikom o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego".

Dokument wysłany z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji trafił do ZTM pod koniec listopada. Policjanci informują w nim, o "wykroczeniach popełnianych przez kierowców autobusów komunikacji miejskiej, kursujących na terenie aglomeracji warszawskiej".

Wskazują na konkretne zachowania: przekraczanie dopuszczalnej prędkości, przewożenie pasażerów w liczbie większej niż dopuszczalna, niestosowaniu się do linii ciągłych oraz jazdy po powierzchni wyłączonej z ruchu.

Więcej wypadków z udziałem autobusów

Z naszych informacji wynika, że pismo policjantów do ZTM jest konsekwencją zgłoszenia, jakie otrzymali od jednego z pasażerów. Miał on zwrócić uwagę funkcjonariuszy drogówki na łamanie przepisów przez kierowców autobusów komunikacji miejskiej.

- Transport publiczny bez względu na to, o jakim podmiocie mówimy, kojarzy się z jednej strony z wygodą dla mieszkańców, a z drugiej strony z bezpieczeństwem. My odpowiadamy po części za ten drugi obszar - informuje Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. - Każdorazowo, gdy wpływają do nas sygnały o nieprawidłowościach, podejmujemy działania własne, ale również informujemy podmioty, których ewentualne uwagi dotyczą - przekazuje policjant.