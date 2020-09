Zderzenie z ciężarówką pod Nadarzynem. Trzy osoby ranne, lądował śmigłowiec LPR

Na drodze wojewódzkiej numer 720 pod Nadarzynem doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Policja poinformowała o trzech osobach rannych, po jedną z nich przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest zablokowana w dwóch kierunkach.

Jak dodała, osobowym oplem podróżowało pięć osób. Według policji trzy z nich zostały zabrane do szpitala: - Jedną pasażerkę do szpitala transportował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, natomiast pozostałe dwie zostały zabrane do szpitala przez karetki.