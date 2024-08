Na drogę spadł betonowy dźwigar mostowy ważący 51 ton. Na miejscu jest już dźwig

Na drodze krajowej numer 50 z naczepy spadł betonowy blok. Był to transport ponadnormatywny. Droga została zablokowana, są objazdy. Do usunięcia betonowego elementu sprawdzono dźwig. Trwają prace, utrudnienia mogą potrwać - według komunikatu drogowców - nawet do godziny 22.