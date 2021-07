Mustang na barierkach w alei Prymasa Tysiąclecia

Jak przekazał nasz reporter, do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia z Czorsztyńską. - Mustang uderzył w barierki. To nitka do ronda Zesłańców Syberyjskich. Nikomu nic się nie stało, ale samochód jest rozbity. Na jezdni widać wyciek płynów - informował o godzinie 10 Zieliński.