Chciał zatankować, nie zdołał wyhamować. Zniszczony dystrybutor i wysoki mandat

Do zdarzenia doszło po godzinie 8 na MOP-ie w Kotowicach. - Jak ustalili policjanci, kierowca jednego tira zatankował i poszedł zapłacić. Kiedy wracał zauważył, że w jego pojazd uderza inny tir, którego kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze i nie wyhamował - mówi Karolina Kańka z pruszkowskiej policji.

Ślisko na drogach i chodnikach

Na Mazowszu od rana sytuacja na drogach i chodnikach jest fatalna. Odwilż i marznący deszcz sprawiły, że pokryły się one warstwą lodu. - Z uwagi na złe warunki pogodowe apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożność zarówno na drogach, jak i chodnikach. Dostosujmy prędkość do panujących warunków. Pośpiech dzisiaj jest niewskazany - zaapelował Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Także Zarząd Oczyszczania Miasta wystosował we wtorek rano apel do zarządców dróg i chodników. "Zarządcy wyjdziecie do działań. Chodniki w Warszawie są oblodzone, to trudne warunki dla pieszych. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy" - napisał ZOM.