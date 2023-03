Kierowca samochodu dostawczego uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Milanówku. Dostawczy ford uderzył w drzewo i zapalił się. Płomienie przedostały się także na okoliczne drzewa, a sam kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Po pewnym czasie w okolicy pojawił się mężczyzna, który może mieć związek z kolizją. Został zatrzymany przez policję.

Do pożaru doszło w Milanówku, na ulicy Podkowiańskiej. Strażacy otrzymali zgłoszenie o godzinie 17.14. Dotyczyło samochodu, który uderzył w drzewo i zapalił się.

Uszkodzona brama i zatrzymany mężczyzna

Na miejscu był również Tomasz Zieliński, reporter tvnwarszawa.pl. - Trzy drzewa są nadpalone, jedno jest naruszone z korzeniami. Kierowca uciekł, ale w momencie gdy przyjechałem, to przyszedł jakiś mężczyzna, który został rozpoznany przez świadków zdarzenia, jako kierowca rozbitego samochodu dostawczego. Oni mówią, że jest bardzo podobnie ubrany. Do mężczyzny podeszli policjanci i go złapali. Przebywa w radiowozie - relacjonuje reporter.