Wojewoda wydał decyzję w sprawie odcinka trasy S7 i budowy krajowej "62"

Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, dotyczące budowy drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów, na odcinku Płońsk Północ (Siedlin) - Załuski oraz zezwolił na realizację budowy nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk-Czosnów - poinformowało we wtorek biuro prasowe wojewody Tobiasza Bocheńskiego.

Etap projektowania jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. "W miejscu obecnej dwujezdniowej DK7 powstanie także dwujezdniowa, ale z trzema pasami ruchu, ekspresowa S7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Poczernin i Przyborowice, drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne)" - podkreślono.

Budowa nowego przebiegu DK 62

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi krajowej nr 62 na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 62 Strzelno – Siemiatycze do drogi dojazdowej do Fortu X Henrysin w rejonie węzła Ostrzykowizna. Jak wyjaśniono, odcinek ten stanowi część większego zamierzenia inwestycyjnego, obejmującego budowę drogi ekspresowej S7 w ciągu drogi krajowej nr 7 na odcinku od węzła Załuski do węzła Modlin.