W ciągu kilku dni dwukrotnie zatrzymywała ją drogówka. Za każdym razem kobieta była pijana

W niedzielę, 12 listopada przed godziną 16, na terenie gminy Gielniów policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 44-letnią kierującą oplem. - Kiedy funkcjonariusze podeszli do pojazdu, wyczuli od 44-latki alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało u kobiety prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Oprócz zatrzymanego prawa jazdy kobiecie uniemożliwiono dalszą jazdę - przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Przysusze aspirant sztabowy Aneta Wilk.

Znów za kierownicą i znów pijana

Dwa dni później, 14 listopada przed godz. 10, policjanci ruchu drogowego zostali skierowani do gminy Gielniów, gdzie według zgłoszenia doszło do zatrzymania nietrzeźwej kierującej. W rozmowie z kobietą mundurowi nie mieli wątpliwości, że wsiadła za kierownicę pomimo wcześniej wypitego alkoholu, co potwierdziło badanie stanu trzeźwości. - Jak się okazało, tym razem 44-latka miała ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło, że kilka dni wcześniej kobieta była zatrzymana za to samo przestępstwo - poinformowała rzeczniczka.