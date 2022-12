Konwój z ogromną maszyną TBM znowu wyjedzie w trasę. Utrudnienia w dwóch województwach

Już po raz drugi przez województwo łódzkie przejadą elementy ogromnej maszyny TBM, która ma wydrążyć tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica (woj. podkarpackie). Konwój porusza się z prędkością do 30 kilometrów na godzinę i pojedzie także w kierunku Warszawy. Kierowcy przez najbliższe dni będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w komunikacie, że transport wjedzie na teren województwa łódzkiego autostradą A1 z województwa śląskiego we wtorek, 6 grudnia około godziny 5. Godzinę później kolumna pojazdów ma dotrzeć do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Stobiecko Szlacheckie Wschód (km 388) i tam będzie miał miejsce pierwszy w województwie łódzkim planowany postój.

Konwój będzie się poruszał z prędkością od 10 do 30 kilometrów na godzinę i zajmie całą szerokość jezdni. Będzie możliwość ominięcia go, zjeżdżając na węźle Radomsko na DK91 i wracając na autostradę na węźle Kamieńsk.

Konwój przejdzie autostradą A1

Kolejny etap przejazdu rozpocznie się również we wtorek. O godzinie 22 konwój pojazdów wyruszy z MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód i będzie podążał autostradą A1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Tej nocy kolumna pojazdów przejedzie przez będący w budowie odcinek A1 Kamieńsk - Piotrków Trybunalski. Jak podkreśla jednak GDDKiA, w tym przypadku nastąpi istotna zmiana w porównaniu z pierwszym transportem. "W związku z faktem, że wykonawca robót udostępnił na całej długości jezdnię zachodnią, na czas przejazdu ładunku nie będzie zatrzymywany ruch w kierunku Katowic. Na czas przejazdu konwoju od MOP-u w Stobiecku Szlacheckim do węzła Kamieńsk, ruch z autostrady A1 w kierunku Łodzi będzie kierowany na węźle Radomsko na DK91 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Zatem jadący z południa, po dotarciu do węzła Piotrków Trybunalski Wschód, będą mogli kontynuować podróż zarówno drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy, jak również do węzła Piotrków Trybunalski Zachód, na którym to mogą zjechać na autostradę A1 w stronę Łodzi i Gdańska" - podano.

Tej nocy transport opuści autostradę A1 i wjedzie na drogę ekspresową S8 (na węźle Piotrków Tryb. Zach.) ok. godz. 2:45, którą dotrze na parking ADR - dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne (km 338 między węzłami Polichno i Wolbórz) ok. godz. 3. Tak jak poprzednio, zespół pojazdów będzie zajmował całą jezdnię w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Nie będzie możliwości wyprzedzania. Podobnie jak w przypadku węzła Radomsko, jadący w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego ominą konwój, zjeżdżając na węźle Kamieńsk na DK91.

W środę transport wyjedzie na S8

7 grudnia (środa) o godzinie 22 transport wyjedzie na drogę ekspresową S8 z parkingu ADR. W okolicy MOP Czerniewice (km 367), gdzie konwój dotrze ok. godziny 1, planowana jest obowiązkowa, 45-minutowa pauza. Po jej zakończeniu przejazd będzie kontynuowany do kolejnego parkingu ADR, który usytuowany za węzłem Rawa Mazowiecka Północ (km 398 - Chrzczonowice), gdzie ładunek jest spodziewany ok. godz. 3:30. Transport dotrze tam 8 grudnia (czwartek) ok. godz. 5. Ze względu na obowiązujące przepisy, w tym miejscu konieczny będzie dłuższy postój - do 9 grudnia (piątek) do godz. 23.

Ruch w kierunku Warszawy po drodze ekspresowej S8 będzie odbywał się całą szerokością jezdni z prędkością 10-30 km/h i nie będzie możliwości wyprzedzania. Należy rozważyć wybór alternatywnej trasy. Jadący ze Śląska w kierunku Warszawy mogą ominąć odcinek trasy S8, po której prowadzony jest transport, jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego autostradą A1 w kierunku Łodzi i zjeżdżając na węźle Łódź Północ na autostradę A2 w stronę Warszawy.

Kolejny etap w piątek

Kolejny etap przejazdu nastąpi 9 grudnia (piątek) ok. godz. 23. Wówczas transport opuści parking ADR i skieruje się drogą ekspresową S8 w stronę Warszawy. Przewidujemy, że tuż po północy opuści województwo łódzkie i wjedzie na teren województwa mazowieckiego.

Tak, jak poprzedniej nocy, ruch w kierunku Warszawy będzie odbywał się całą szerokością jezdni z prędkością 10 – 30 kilometrów na godzinę. Brak będzie możliwości wyprzedzania. Jadący ze Śląska w kierunku Warszawy mogą ominąć odcinek trasy S8, po której prowadzony jest transport, jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego autostradą A1 w kierunku Łodzi i zjeżdżając na węźle Łódź Północ na autostradę A2 w stronę Warszawy.

Konwój będzie posiadał specjalistyczne zabezpieczenie, m.in. mobilne tablice VMS (znaki zmiennej treści), mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, pilotów kierujących ruchem oraz ewentualną asystę policji. To największy transport, jaki pojawił się na polskich drogach. GDDKiA apeluje do wszystkich kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu.

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl