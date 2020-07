MON: S8 zamieni się w "aleję Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920"

Minister nie wskazał jednak, czy chodzi cały odcinek Warszawa-Białystok czy tylko jego fragment. Zapytaliśmy o to biuro prasowe MON-u. Czekamy na odpowiedź.

Warszawski odcinek S8 po prawej stronie Wisły jest ulicą Toruńską, po lewej - aleją Armii Krajowej. To nie powinno się zmienić.

Propozycja samorządowców

"Rok 2020 miał być dla społeczności powiatu wołomińskiego rokiem szczególnym, rokiem wyjątkowego jubileuszu. Dokładnie sto lat temu na naszych ziemiach rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej określana mianem 'cudu nad Wisłą' i uznawana za jedną z 18. przełomowych bitew w historii świata, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem" - napisali samorządowcy we wniosku skierowanym do MON, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do radnych.