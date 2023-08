Pod prąd trasą S7. "Machał ręką w geście przeprosin i jechał dalej". Nagranie

Autor nagrania, pan Rafał, przekazał, że sytuację zarejestrował we wtorek, jadąc od Radomia w stronę Kielc, tuż przed zjazdem na Orońsko. Do zdarzenia doszło około godziny 13.30. Na nagraniu z tylnej kamerki można zauważyć, jak kierowcy mrugają światłami. Bohater filmu jednak nic sobie z tego nie robi i kontynuuje niebezpieczną jazdę.

Wszyscy mrugali i trąbili. On jechał dalej

- Wszyscy mu mrugali, trąbili, a on zamiast zawrócić albo zjechać, to machał ręką w geście przeprosin i jechał dalej. Musiał gdzieś źle wjechać. Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie zorientował się, że się pomylił - opowiadał autor nagrania.

Gdzie zgłaszać takie zdarzenia?

Policja zachęca, by powiadamiać o tego typu sytuacjach. Radzi jednak, by przed wysłaniem nagrania sprawdzić, na terenie której jednostki popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie.