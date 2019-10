Policja zajmowała się nim cztery razy w ciągu doby. "Był nietrzeźwy, uderzył w drzewo, wbiegł pod pojazd"

Najpierw jego auto dachowało, później innym samochodem uderzył w drzewo, a następnie został potrącony przez "dostawczaka". Na dodatek funkcjonariusze złapali go, gdy prowadził jeszcze inny pojazd pod wpływem alkoholu. Wszystko to w ciągu jednej doby.

Do pierwszej interwencji z udziałem 29-latka doszło w niedzielę rano. Policjanci z Raciąża (powiat płoński, woj. mazowieckie) zostali wówczas skierowani przez oficera dyżurnego na drogę krajową nr 60 do miejscowości Krajkowo. Dachował tam dostawczy opel. Jego kierowca twierdził, że gdy jechał od Raciąża w stronę Glinojecka przed jego auto wybiegło jakieś zwierzę.

Mieszkaniec gminy Baboszewo chcąc uniknąć zderzenia stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Wtedy prowadzone przez niego auto uderzyło w przydrożną barierkę i dachowało. - Na szczęście kierującemu nic się nie stało. Wtedy po raz pierwszy tego dnia funkcjonariusze mieli do czynienia z 29-latkiem - podała we wtorek Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

W stanie nietrzeźwości

Kolejny raz policjanci spotkali tego samego kierowcę około godz. 20 w Baboszewie. Wówczas patrol drogówki zauważył motorowerzystę, który miał problem z zachowaniem prostego toru jazdy. Gdy funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli, okazało się, że był to ten sam 29-latek, którego auto rano dachowało. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. "Pojazd, którym kierował, został zabezpieczony na strzeżonym parkingu, a mężczyzna wrócił do domu" - przekazała KPP w Płońsku.