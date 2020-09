Jechał autostradą pod prąd. "Ten samochód nawet nie uciekał"

Jak dostał się na autostradę?

- To było na początku nowego odcinka obwodnicy od strony Kałuszyna. Jechałem prawym pasem, nie więcej niż 120 kilometrów na godzinę. Lewym pasem mijał mnie samochód i nagle patrzę, a tu pod prąd jedzie inny samochód. To był ułamek sekundy – relacjonował w rozmowie z Kontaktem 24.

Według pana Krzysztofa, kierowca mógł nawet nie mieć świadomości, że jedzie nieprawidłowo. - Ten samochód nawet nie uciekał. Gdyby był świadomy, że jedzie pod prąd, to by uciekał na pas zieleni, nie było barierek. Poczekałby, aż wszyscy przejadą, zawrócił i jechał zgodnie z kierunkiem jazdy - ocenił.

Mężczyzna zauważył, że w okolicy nie ma zjazdu na autostradę ani zjazdu z niej. - Zatrąbiłem, gdy byłem na jego wysokości, ale nie wiem, czy usłyszał. To była chwila. Jak to się stało, że nie było żadnej stłuczki, nie wiem. Gdyby tamten, który mnie wyprzedzał, zderzył się z nim, to my też byśmy z tego nie wyszli - mówił rozmówca Kontaktu 24.